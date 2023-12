Continua il rapporto tra Grosseto e Fiorentina: due giovani viola si trasferiscono in Maremma

Continuano gli ottimi rapporti tra la Fiorentina ed il Grosseto. La partnership tra l’azienda del presidente Lamioni ed il club gigliato, oltre che gli ottimi rapporti tra le due dirigenze, hanno portato alla chiusura dell’ennesimo trasferimento tra le due squadre. Anche in questa sessione invernale la società maremmana, che attualmente milita in Serie D, ha concluso il trasferimento in prestito di due giovani giocatori provenienti dal settore giovanile gigliato.

Stiamo parlando del difensore Bruno Prati e del centrocampista Niccolò Falconi che, secondo quanto riportato da GrossetoSport si trasferiranno da oggi al Grifone. Se per quanto riguarda il centrale difensivo si tratta della seconda esperienza tra i grandi dopo i primi mesi di stagione, sfortunati, all’Audace Cerignola, per il centrocampista si tratta della prima esperienza con una prima squadra.