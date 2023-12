Tagliavento: "Il pizzino di Mourinho? Il portoghese è sempre innovativo"

L’ex arbitro e attuale vicepresidente della Ternana Femminile Paolo Tagliavento, in un intervento a Tag24 di Unicusano, ha commentato l'episodio del foglio di carta fatto arrivare da José Mourinho a Rui Patricio nel corso della sfida di ieri contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole in merito:

”Sinceramente questa è una cosa che che mi mancava. Però sappiamo che il Mister Mourinho, sotto questo punto di vista è sempre innovativo. Se possa essere considerata o meno un’uscita dall’area tecnica? Quello è un tratto delimitato fuori dal quale l’allenatore non può uscire, ma non avendo visto la situazione in video non posso dire se sia un’infrazione o meno”.