Milenkovic: "Abbiamo subito preso in mano la gara. Spingeremo al massimo per passare il turno"

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha analizzato il pareggio della squadra ottenuto sul campo del Viktoria Plzen.

“Abbiamo preso la partita in mano - ha detto - palleggiando molto. Ma sapevamo che la gara si sarebbe giocata in 180 minuti e quindi dovevamo stare attenti dietro a non subire gol. C'è il ritorno nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi e spingeremo al massimo per passare il turno”.

E poi: “Sapevamo il fatto che avessero un'ottima fase difensiva. Volevamo creare spazi così come provato in allenamento. Non siamo riusciti a fare gol oggi, proveremo a farlo nella partita di ritorno”.

Saluto a fine gara con i 700 arrivati in Repubblica Ceca a seguire la squadra: “Ringraziamo tanto i nostri tifosi che sono sempre con noi, ovunque andiamo. Loro sono il nostro dodicesimo uomo".