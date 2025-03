L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Giuseppe Rossi è intervenuto a Radio Bruno Toscana commentando la sconfitta viola contro il Panathinaikos: “Non è certamente il risultato voluto, ma l’Europa ti dà la possibilità di avere due partite. Hai perso il primo tempo, ma la cosa più bella è giocare il ritorno in casa. La Fiorentina è attrezzata per fare gare europee e contemporaneamente pensare al campionato, che è molto importante. Sono fiducioso in vista del ritorno”.

“Normale calare nel secondo tempo in queste condizioni, ecco perché”

E aggiunge: “Alcuni elementi non sono riusciti a giocare partita dopo partita, così è difficile avere un ritmo intenso per novanta minuti soprattutto se non giochi tanto. Così ci può stare l’entusiasmo dei primi minuti, infatti la squadra ha reagito, ma poi è anche normale calare nel secondo tempo. Tra un abbassamento di concentrazione, la pressione che si alza… Per certi versi, questo risultato va visto anche in maniera positiva, ci sono degli aspetti da non buttare. Ma al ‘Franchi’ non si può sbagliare”.

“Non ha senso anticipare troppo con Gudmundsson, è fondamentale”

Su Gudmundsson: “Chi sta fuori per tanto tempo ha bisogno di riprendersi piano piano, di risentire la partita di nuovo. Rimettere subito in campo un giocatore così importante per fare giusto un tempo non ha senso. Può dare un salto di qualità, è importantissimo per questa squadra, quindi è meglio provare a integrarlo passo dopo passo”.