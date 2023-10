Da poco terminata al San Nicola di Bari la sfida tra Italia e Malta valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo. Grande serata per il giocatore della Fiorentina Giacomo Bonaventura, che al ritorno in azzurro dopo 3 anni dall'ultima volta, ha aperto le danze con uno spettacolare gol al 22' del primo tempo.

L'Italia ha trovato il raddoppio con Berardi allo scadere del primo tempo con un altro bel gol messo a segno dell'attaccante del Sassuolo, che poi ha trovato la doppietta nel secondo tempo trovando il 3-0 al 64'. Allo scadere, poi il gol di Frattesi per il definitivo 4-0.

Per il centrocampista viola Bonaventura, la solita gara composta fatta da ottime letture e giocate intelligenti. La prima rete in azzurro per lui, poi, è una vera chicca. Sostituito all'87' dal compagno di squadra Biraghi, che ha giocato gli ultimi minuti di partita.

Con questi tre punti l'Italia raggiunge l'Ucraina (che ha una partita in più) al secondo posto del girone a 10 punti alle spalle solo dell'Inghilterra. Martedì la sfida proprio contro gli inglesi.