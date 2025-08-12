Dopo diverse stagioni passate alla Fiorentina, il portiere Pietro Terracciano, nel corso di questa estate si è trasferito al Milan.

“L'apice del mio percorso”

"Non avevo mai pensato di approdare al Milan, almeno fino a quando non si è presentata questa possibilità concreta - ha detto Terracciano - Tutti vogliono arrivare in una grande squadra come questa e per me è un motivo di orgoglio essere qui, è l'apice di un percorso che ho iniziato diversi anni fa".

“Un grande rapporto con Italiano”

E poi: “Con Italiano alla Fiorentina si era creato un rapporto importante. Allegri sta cercando di creare un gruppo che sia forte anche in campo”.

L'assist involontario

Terracciano viene ricordato dai tifosi del Milan per l'assist involontario fatto a Leao in occasione del match tra i rossoneri e la Fiorentina del 1 maggio 2022, deciso proprio da quell'errore: “Non ho mai pensato più tanto a quello che è accaduto quel giorno. Gli errori capitano, se succedono ad un portiere fanno però più rumore”.