Un brutto incidente provoca una lunghissima coda sull'A1. Trasferta a rischio per i tifosi della Fiorentina

In questo avvicinamento a Parma-Fiorentina, purtroppo vi dobbiamo raccontare di un incidente che sta condizionando il viaggio dei tifosi viola diretti verso la città emiliana.

Sull'autostrada A1, infatti, un auto - intorno alle 15:50 - ha travolto due moto, come riporta La Gazzetta di Reggio, portando a condizioni gravissime due motociclisti speronati dei rispettivi mezzi. Il traffico è completamente bloccato, come si può notare dalla foto raccolta da Fiorentinanews.com più in basso, e per chi arriva da Bologna è consigliato uscire a Modena Nord. Alle 16 si segnalavano tre chilometri di coda in aumento.

L’incidente - per chi fosse ancora in viaggio verso Parma - è avvenuto all'altezza del km 146, tra Reggio Emilia e Gazzata di San Martino in Rio. Al Tardini sono previsti 3600 tifosi della Fiorentina, sperando che tutti riescano ad arrivare in tempo nonostante questo brutto incidente. Inoltre, le condizioni meteo sulla città emiliana non sono delle migliori, con la pioggia che ha fatto capolino verso l'ora di pranzo, lasciando un cielo parecchio nuvoloso.

Nonostante le tre corsie dell'A1, c'è una lunghissima coda per andare a Parma