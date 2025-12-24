La Lazio "imita" la Fiorentina. E per l'ultima partita del girone d'andata Sarri punta a recuperare alcuni titolari

Parma, Cremonese e Lazio. Queste le tre avversarie della Fiorentina a cavallo tra il 2025 e il 2026, che porteranno alla fine del girone d'andata. Tre appuntamenti fondamentali, due scontri diretti per rientrare in corsa dopo la vittoria con l'Udinese e poi una sfida difficile, all'Olimpico, dove si dovrà arrivare col morale e la condizione giuste.

Il punto in casa Lazio

Intanto la Lazio imita la Fiorentina, allenandosi a Natale e Santo Stefano proprio come i viola. Si torna in campo il 27 dicembre e non c'è tempo per festeggiare troppo. Tra l'altro il club biancoceleste sta attraversando un momento difficile con tanti calciatori infortunati, tra cui anche alcuni titolarissimi come Guendouzi e Dele-Bashiru, quest'ultimo ai box ormai da tanti mesi. Per la Fiorentina però Sarri recupererà sicuramente Basic, la cui squalifica terminerà nel prossimo turno.