Da Bianco a Distefano, fino ad Amatucci: tutti i giovani viola pronti a passare al vaglio di Palladino

Sono almeno 4 i giovani di rientro alla Fiorentina che si uniranno al ritiro della prima squadra viola per essere oggetto di valutazione da parte del nuovo allenatore viola Raffaele Palladino. Sicuramente tra questi ci sono Lorenzo Lucchesi, Lorenzo Amatucci e Filippo Distefano, reduci dal prestito alla Ternana, e Alessandro Bianco, autore di un ottimo campionato alla Reggiana.

Lorenzo Amatucci in azione. Foto: Fanfani/Fiorentinanews.com

Le parole di Palladino sui giovani

"Credo tanto nei giovani, ho chiamato anche loro perché sono fondamentali nel calcio di oggi. Nei due anni passati a Monza ho avuto tanti giocatori forti giovani. Per questo ho parlato anche con Galloppa, con cui ho giocato, e li porterò in ritiro per valutarli". Ha parlato così ieri Palladino, presentato ufficialmente come nuovo allenatore viola, pertanto non ci sarà da stupirsi se magari anche qualche giovane della Primavera viola potrà svolgere la preparazione con i ‘grandi’ giocandosi le proprie possibilità.

Altri profili di rientro, ma con minori velleità di permanenza

Di rientro anche il 2002 Christian Dalle Mura, difensore che ha chiuso l'anno a Terni dopo un periodo di inattività, Favasuli, anche lui alla Ternana, Krastev, che ha raccolto le briciole tra Catanzaro e Feralpisalò, e Munteanu. Questi 4 nomi hanno minori chances di ottenere un posto in rosa, ma potrebbero comunque iniziare l'annata al Viola Park in attesa di destinazione, anche definitiva (con Munteanu maggior indiziato a partire per tornare in patria).

L'attaccante romeno Louis Munteanu