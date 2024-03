Antonini Culina, vice direttore sportivo del Rijeka, ha parlato in un'intervista a tuttomercatoweb.com anche dell'ex meteora viola Toni Fruk, passato per qualche mese anche dalle giovanili della Fiorentina. Queste le sue parole: "

“Lui è un giocatore che poteva fare persino meglio nei dati ha avuto sfortuna tra pali ed errori dei compagni. Forse è lui quello che fa la maggior differenza nella nostra squadra. È un fenomeno per la Croazia, uno di quei numeri 10 che ormai non esistono più. Fiorentina? C'è il problema che forse in Italia non si rispetta il campionato croato e non lo si prende troppo sul serio. Può tornare tranquillamente in Serie A. Dove può arrivare? Lo vedo bene nel campionato spagnolo, in una squadra come il Siviglia. Il nostro vantaggio però è avere una rosa al completo: se una partita Fruk non è al meglio, magari incide qualcun altro”