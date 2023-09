Italiano annulla l'allenamento e concede un giorno libero alla squadra. Fiorentina di nuovo in campo domani

La Fiorentina sarà di nuovo impegnata lunedì sera, al Franchi contro il Cagliari, nel posticipo della settima giornata di Serie A. Nessuna fretta però di tornare in campo per Vincenzo Italiano, che come raccolto da Fiorentinanews.com ha concesso alla squadra un giorno di riposo.

Annullata dunque la seduta prevista per oggi alle 16.30, con la Fiorentina che tornerà ad allenarsi domattina alle ore 10.30 ovviamente al Viola Park. Scelta dovuta al fatto che, comunque, i viola avranno un giorno in più per preparare la gara col Cagliari. Chiaramente sarà invece pochissimo il tempo tra la sfida di lunedì e quella di Conference League contro il Ferencvaros.