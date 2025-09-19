L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha risposto alle voci emerse in merito alle difficoltà di gestione del gruppo: “La squadra sta lavorando bene, l'ho appena detto, se ci fossero problematiche interne allo spogliatoio non l'avrei detto. Non rispondo a domande su fantomatiche notizie o voci che non hanno fondamento. Non c'è ancora niente che funziona al cento per cento, ma ci sono delle situazioni dove siamo vicini alla perfezione”.

Poi ha aggiunto: “Secondo me l'approccio al ritorno col Polyssia è stato peggiore di quello col Napoli, banalmente per il livello dell'avversario. Contro i campioni d'Italia, conoscendo il loro valore, dovevamo avere un approccio diverso. Non è stato così e poi è diventato troppo tardi per reagire. Nico Paz? Calciatore di grandissima qualità, diventa difficile ingabbiarlo anche perché si muove molto in campo. Cercheremo di fargli ricevere meno palloni possibili”.

Su Kean: “Sta meglio, ieri ha fatto un lavoro a parte mentre oggi ha lavorato completamente con la squadra. Se non avrà ricadute giocherà dall'inizio. Gudmundsson ha lavorato con il gruppo, non lo vedo ancora al cento per cento ma sicuramente sarò disponibile per giocare”.

Su Fagioli: “Ha fatto molto bene le amichevoli e le prime partite, soprattutto col Polyssia. Poi le sue prestazione sono calate, può essere che la posizione di regista gli abbia dato qualche problema ma credo che sia un calciatore intelligente che può fare bene anche lì. Può crescere e ho grande fiducia in lui”.

Su Nicolussi Caviglia e Fazzini: “Sono molto contento quando fanno bene gli undici che partono titolari, poi ovviamente è importante che chi entra dalla panchina lo faccia bene. Con il Napoli i cambi hanno reso, ma dobbiamo considerare che loro dopo il 3-0 si sono un po' abbassati. Sono le prestazioni in allenamento che mi spingono a fare certe scelte, ma guardo anche le partite. Domenica sceglierò la formazione sapendo che vogliamo fare un approccio e un risultato diverso”.