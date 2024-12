Luis “Lulù” Oliveira, doppio ex della partita di domani, ha parlato al PentaSport della partita contro il Cagliari.

“Brutta settimana per i viola, ma si è visto che hanno la testa altrove”

“Palladino ha detto bene, settimana bruttissima per la Fiorentina, si è visto nella partita contro l'Empoli che questi ragazzi non avevano la testa e mi sembra anche normale: una situazione così non è mai facile da gestire. Adesso devono pensare a lavorare come sanno anche se è chiaro che abbiano la testa altrove. Non ho mai vissuto una situazione così, mi posso solo mettere nei panni di chi c'è passato, è dura da digerire sicuramente"

“La società deve cogliere l'occasione per rimanere ai piani alti”

“La Fiorentina deve cercare di tenere l'intensità vista finora e mantenere il contatto con le squadre avversarie là davanti: non sarà facile battere questo Cagliari, ma la Fiorentina è una grande squadra, deve imporsi col suo calcio e ottenere una vittoria importante. Mantenere queste posizioni altissime? Credo proprio di sì, è un'occasione che la società non deve perdere, i giocatori stanno rendendo tutti molto bene ma le cose possono sempre migliorare”

“Sottil mi piace: veloce e vede bene la porta. I tifosi? Meravigliosi, si sente la spinta”

“Credo che Sottil stia facendo molto bene, ha la fiducia dell'allenatore, fa parte dell'arsenale offensivo e può essere un fattore importante per vincere le partite: lui come sostituto di Bove significa mentalità più offensiva, tanti allenatori stanno giocando così ormai. Lui è veloce, punta spesso l'uomo e vede bene la porta. I tifosi hanno fatto sentire la propria risposta, è sempre una forza in più per la Fiorentina e per i giocatori, la spinta del tifo aiuta gli undici in campo”