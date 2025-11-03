Bucchioni: "La Fiorentina paga ancora la guerra tra Palladino e Pradè. Giocatori ancora legati all'ex tecnico viola"

Enzo Bucchioni, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato a TMW Radio, svelando anche qualche retroscena sullo spogliatoio gigliato.

Le parole di Bucchioni

“Spalletti in viola? Aveva una grande voglia di tornare, non era un problema di contratto o soldi. So che Palladino è andato via il martedì, mercoledì è stato contattato Pioli e gli ha detto immediatamente di sì. Ed eravamo a fine maggio".

Scorie di una guerra

"Vanoli? E' un ottimo allenatore, il problema non è l'allenatore ma una società che non esiste e il clima che c'è. Serve forza per tirarsi fuori da quella situazione e Pioli non ce l'ha fatta. Si paga ancora la guerra tra Palladino e Pradè, calciatori ancora legati all'ex tecnico".