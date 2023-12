La stella dell'Heidenheim verso la Fiorentina?

Un'indiscrezione di mercato riguardante la Fiorentina arriva in queste ore dalla Germania.

Secondo SportBild il club viola è interessato alla stella dell'Heidenheim, formazione che milita in Bundesliga (Serie A tedesca), Jan-Niklas Beste (24 anni).

Da terzino ad ala e grande realizzatore

Si è trasformato da terzino sinistro ad ala, sempre a sinistra, solo tre anni fa. Cresciuto nelle giovanili del Borussia Dortmund, Beste è arrivato all'Heidenheim da Ratisbona nell'estate del 2022 e sta confermando quanto di buono fatto la scorsa stagione in B (chiusa con dodici gol e tredici assist) in un campionato di più alto livello.

Reti fantastiche

I suoi calci d'angolo e le punizioni in particolare sono tra i più pericolosi del campionato. Le reti realizzate su punizione contro l'Hoffenheim e l'Union Berlino sono entrate in nomination per il "gol del mese", premio invece ottenuto con un gol direttamente da calcio d'angolo sempre contro l'Hoffenheim.