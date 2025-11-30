La Fiorentina lascia punti anche all'Atalanta e fa Tredici. E la zona salvezza scivola lontano. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

L'ennesima serata amara di questa maledetta stagione per la Fiorentina, che perde anche a Bergamo e lo fa con il più classico dei 2-0. La squadra non esiste e anche con Vanoli non ha dato segnali di vita o di ripresa, nonostante i due punticini con Genoa e Juve. Con questa sono tredici le giornate di Serie A senza vittoria e la zona salvezza ora è addirittura a cinque lunghezze.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 28, Roma 27, Inter 27, Napoli 25, Bologna 24, Como 24, Juventus 23, Lazio 18, Udinese 18, Sassuolo 17, Atalanta 16, Cremonese 14, Torino 14, Lecce 13, Cagliari 11, Parma 11, Genoa 11, Pisa 10, Fiorentina 6, Verona 6.