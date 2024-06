L'ultimo contraddittorio 'affrontato' da Commisso? Quando fu inaugurato il Viola Park

La linea ormai è arcinota: si parla e ci si fa grandi quando c'è un risultato positivo da rivendicare, ci si trincera nel silenzio e nel mutismo quando le cose vanno male. Un po' l'opposto per intendersi di quanto sta alla base della filosofia del tifo. Ma questa è la strategia un po' da sempre adottata in casa Fiorentina dove, per evitare ogni tipo di rischio, da ormai quasi due anni sono state abolite conferenze stampa e contraddittorio.

Uniche eccezioni quelle della vigilia di Conference, imposte dalla Uefa, e quelle post match di campionato, previste dalla Lega Calcio ma riguardanti di fatto il solo Italiano. L'ultimo contraddittorio affrontato dal presidente, davanti insomma ai giornalisti, risale all'ottobre scorso, quando venne inaugurato il Viola Park, ricorda il Corriere Fiorentino. Per il resto le comunicazioni di Commisso sono ormai da mesi affidate a comunicati pre confezionati dal suo staff. Così sarà anche stavolta, vista la ripartenza anticipata per gli Usa.