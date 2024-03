Un'ottima notizia arriva dall'infermeria: un titolare è tornato ad allenarsi. Possibile impiego già in Ungheria?

Un'ottima notizia arriva dall'infermeria viola. Lucas Martinez Quarta, infatti, è tornato nella giornata di oggi a lavorare sul campo, regolarmente sul prato del Viola Park, dopo la colica renale che lo aveva fermato per due gare (Lazio e Torino).

Quarta è tornato in campo, le ultime

Come postato dallo stesso difensore argentino sui social (" Felice di essere tornato #ForzaViola "), Quarta è dunque pronto per la trasferta di Budapest, che vedrà la Fiorentina impegnata contro il Maccabi Haifa, per la gara di andata degli ottavi di finale di Conference League. Possibile anche un impiego dal primo minuto per dare respiro a uno fra Milenkovic e Ranieri, visto anche il turno di campionato che domenica vedrà la Roma ospite del Franchi.

“Felice di essere tornato”, il breve messaggio del difensore