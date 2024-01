Gonzalez, i venti minuti coi compagni e i rigori sfumati in Supercoppa: ma né lui, né Dodo vedono ancora la luce in fondo al tunnel

Servirà pazienza, sia per Nico Gonzalez che per Dodo: entrambi si sono riuniti più o meno parzialmente ai compagni ma per ritrovare il ritmo partita naturalmente non basta. L'argentino ha smaltito la lesione al flessore ma si è allenato, di fatto, non più di una ventina di minuti con il resto del gruppo mentre il brasiliano è anche un po' più indietro sulla tabella di marcia. Gonzalez era in panchina in Supercoppa e sarebbe entrato probabilmente in caso di rigori: un conto però è sfruttarlo per un singolo gesto tecnico e un altro per appoggiarcisi per l'intera partita. Da qui alla gara con l'Inter c'è più di una settimana: difficile però immaginarsi un Nico subito dall'inizio contro i nerazzurri.