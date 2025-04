Il giovane terzino destro della Fiorentina Niccolò Trapani, fiorentino classe 2006, ha parlato ai canali ufficiali della società viola: “Io ho iniziato giocando con gli amici di mia sorella al campetto di Ponte a Ema, poi ho iniziato a giocare in una società facendo due anni a Belmonte e poi è arrivata la chiamata della Fiorentina”.

E ancora: “La passione per il calcio mi stimola ogni giorno, questo sport lo vivo 24/24. Poi per me che sono fiorentino giocare con questi colori è bellissimo e un onore. Son qui da tanto. L'obiettivo? Intanto voglio migliorare personalmente in fase realizzativa, poi l'obiettivo di squadra è noto nello spogliatoio e lo vogliamo raggiungere tutti. Sarebbe il coronamento del percorso dei ragazzi 2005-06. Il Viola Park a Bagno a Ripoli? E' bellissimo che sia qui, tutto vicino a casa. Ho fatto tutta la trafila in viola e già essere in Primavera è un grande risultato, ma voglio fare ancora meglio. Il sogno più grande? Esordire in Serie A con la Fiorentina e poi, chissà, magari vincere qualcosa in viola".