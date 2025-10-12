Un fiuto del gol da top di gamma, Kean come Riva, Bettega e Inzaghi: ecco cosa accomuna i 4 attaccanti

Nella sua carriera, Moise Kean ha disputato quattro partite valevoli per la qualificazione ad un Mondiale: una nel 2021, contro la Lituania, in quella campagna che poi si concluse con la sconfitta contro la Macedonia del Nord agli spareggi, e le tre disputate quest'anno, due volte contro l'Estonia e una contro Israele.

Un club molto esclusivo

C'è tuttavia una statistica impressionante che lo accomuna a grandissimi attaccanti del passato: Kean è infatti entrato nella ristrettissima cerchia di giocatori che hanno segnato in quattro partite consecutive valevoli per la qualificazione ad un Mondiale, diventando appena il quarto nella storia della Nazionale a riuscirci dopo Riva, Bettega e Inzaghi. Lo ha fatto segnando addirittura sei gol: tutte e quattro le partite da lui disputate, infatti, lo hanno visto nel tabellino dei marcatori, segnando una doppietta nel 2021 contro la Lituania e nel 2025 contro Israele, aggiungendoci poi le due marcature singole, entrambe contro l'Estonia.

Sulla via del recupero?

Fortunatamente, l'infortunio rimediato ieri sera non sembra essere così grave, e la Fiorentina punta a riaverlo a pieno regime dopo questa sosta Nazionali, in quanto un'assenza del genere, inevitabilmente, sposta gli equilibri.