Almeno questa volta è vade retro Juventus!

Almeno questa volta non ci saranno ‘affari’ fatti dalla Fiorentina con la Juventus, anzi.

Muro viola

Il muro dai viola è stato eretto intorno a Giacomo Bonaventura, centrocampista importante per le sorti gigliate che Allegri avrebbe visto molto volentieri all'interno della propria rosa.

Elemento cardine

Nonostante i problemi che ci sono per il suo rinnovo fino al giugno 2026, Jack resta un elemento cardine per questa squadra, tra l'altro molto difficile da sostituire per tutta una serie di fattori.

Avanti con lui

La Fiorentina va avanti con lui, molto probabilmente il suo contratto si rinnoverà in automatico fino al 2025, poi vedremo se ci saranno o meno i margini per riallacciare i rapporti con giocatore e procuratore.