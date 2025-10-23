Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto ai canali ufficiali del club viola dopo la vittoria contro il Rapid Vienna: "Questa vittoria fa tanto bene alla classifica nel girone, è importante essere lì davanti. In questo modo possiamo risparmiare energie. Alla squadra avevo chiesto attenzione, determinazione e ferocia e oggi l'ho visto. Questo deve essere punto di partenza.

Dobbiamo metterci qualcosa in più

Pioli prosegue: “Nello sport l'aspetto psicologico fa la differenza, noi le partite le giochiamo, poi qualcosa in più dobbiamo metterci. L'abbiamo fatto oggi contro un buon avversario, dobbiamo farlo con tutti gli altri”.

Adesso dobbiamo ributtarci in campionato

E aggiunge: "Siamo soddisfatti della vittoria di stasera, poi chiaro che ci dobbiamo ributtare subito sul campionato. Dobbiamo uscire da questa situazione con attenzione ed essere in grado di reggere l'urto. Ho sentito il presidente, era felice e ha fatto i complimenti alla squadra. Quando lo sento percepisco grande vicinanza e mi auguro che possa tornare qua il prima possibile"