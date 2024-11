Como e Fiorentina si affrontano in due momenti completamente diversi. La squadra viola riprende da dove aveva lasciato, ovvero dal bellissimo secondo posto e da un importante filotto di vittorie (interrotte solo dal ko a Nicosia). I lombardi, invece, hanno accusato molte difficoltà dopo il successo a Bergamo e devono ritrovare la retta via.

“Loro alle Maldive, noi a spalare la neve”

Il primo a scherzarci su è Cesc Fabregas, tecnico del Como. Pungente la sua ironia in conferenza stampa: “Quanto tempo ho per parlare degli infortunati?”. Poi una battuta anche sulla Fiorentina: “Squadra importante in fiducia. Loro arrivano qui in un momento di sole, come se fossero alle Maldive con un Caipiroska in mano. Noi invece siamo in un momento negativo, cade la neve e dobbiamo iniziare a spalare”.