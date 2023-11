La probabile formazione del Milan: Pioli in attacco punta tutto sull’ex viola Jovic. Loftus-Cheek potrebbe partire dalla panchina

Il Milan si prepara a sfidare la Fiorentina con tantissime assenze per motivi diversi, tra cui spiccano quelle degli attaccanti Giroud e Leao, ma anche di Okafor e Kjaer oltre a quelle dei lungodegenti Bennacer e Kalulu. Tra i pali ci sarà Maignan, e a fare muro davanti a lui la difesa a quattro composta da Theo Hernadez, Thiaw, Tomori e Calabria. A centrocampo agiranno Musah, Reijnders e Pobega, con Krunic il recuperato Loftus-Cheek che dovrebbero entrambi partire dalla panchina, mentre in attacco verrà schierato il tridente composto da Chukwueze, Pulisic e l’ex viola Jovic da prima punta. Pronto a subentrare il giovanissimo centravanti della Primavera Camarda, alla prima convocazione in prima squadra.

Probabile formazione Milan (4-3-3): Maignan; Theo Hernandez, Thiaw, Tomori, Calabria; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic.