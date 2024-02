Che l'inizio anno rimanga indigesto alla Fiorentina, ormai è cosa nota. Per la terza volta in tre anni, i due mesi dell'anno solare per i viola è stato in netto calo rispetto alla prima parte della stagione. Lo analizza La Nazione

Dal 2022…

Nel 2022 la squadra viola, dopo aver chiuso il 2021 con una media di 2,20 punti nelle ultime 5 gare, raggiunse una media di soli 1,38 punti nelle prime 8 partite tra gennaio e febbraio. Il 2023 iniziò con 6 punti ottenuti nei primi 8 incontri con un successo, tre pareggi e quattro sconfitte, con 6 reti all’attivo e 10 gol subiti.

…al 2024

Attualmente, dopo le prime 7 gare di campionato disputate nel 2024, il bilancio è molto simile a quello di un anno fa: una vittoria, due pareggi e 4 sconfitte, a cui vanno aggiunte 10 reti realizzate e 11 subite.

I punti in classifica danno ragione ai viola, ma adesso c'è da tornare a vincere

Rispetto allo scorso anno, però ci sono da evidenziare i 7 punti in più in classifica, con solo Bologna e Inter che ad ora hanno fatto meglio come crescita. Adesso però c'è da risalire. E occorre farlo subito.