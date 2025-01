Malusci: "Il problema della Fiorentina non è il modulo; in campo ci vanno gli interpreti. Folorunsho? Per me può sostituire Bove"

Alberto Malusci, ex viola, ha parlato a Radio Bruno Toscana della sconfitta della Fiorentina contro il Napoli, allargando poi lo spettro anche sul possibile colpo, sempre dagli Azzurri, di Folorunsho:

Scelte sbagliate da Palladino?

“Il Napoli non ha messo sotto la Fiorentina per l'assetto scelto in campo. Non scendono in campo i moduli, bensì gli interpreti. E' stata studiata una partita di attesa, si è visto da Beltran in marcatura a uomo su Lobotka”.

“La Fiorentina, secondo me, non gioca male perché è sbagliato il modulo, ma perché i giocatori non sono adatti a quel tipo di modulo. Il problema della partita col Napoli è l'attacco che è mancato. Serve un giocatore che, come Bove, garantisce equilibrio”.

Infine una chicca su Folorunsho

“Un giocatore che dal centrocampo in su, può fare tutto. E' in grado di sostituire Bove”.