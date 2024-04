Allegri ha solo una defezione in attacco (e un ragazzo impegnato in Lega Pro). I convocati della Juventus per la Fiorentina

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha stilato l'elenco dei convocati per la partita di questa sera (ore 20:45) contro la Fiorentina.

Sole due assenze per Allegri, di cui una sola è di rilievo

Non c'è Nonge, impegnato con la Juventus Under 23, oltre all'infortunato Arek Milik, riserva di Vlahovic. A seguire l'elenco completo, che non vede ulteriori defezioni:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalò.

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Alcaraz, Nicolussi Caviglia.

Presentissimi i due ex Fiorentina

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Yildiz, Iling Junior, Kean.