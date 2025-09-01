Il portierone della Fiorentina, David De Gea, è stato sicuramente il migliore in campo nell'incontro giocato contro il Torino ieri pomeriggio.

“Occasioni per vincere, ma possiamo fare meglio”

Lo spagnolo, parlando con DAZN ha dichiarato: “Era una partita difficile quella col Torino, abbiamo avuto anche alcune occasioni buone per fare l'uno a zero e portare tre punti a casa ma dobbiamo lavorare di più per giocare meglio e fare qualcosa di più in avanti. Un pareggio è sempre meglio che perdere ma possiamo fare qualcosa di più, di sicuro”.

“Squadra forte la Fiorentina, con il Napoli…”

E inoltre: “La squadra è forte, è grande, abbiamo giocatori di qualità, fisicamente e tecnicamente. Ora c'è il Napoli in casa e dobbiamo fare una partita molto buona per vincere”.