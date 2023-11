Nuova ricaduta per Pierozzi: ecco perché non ci sarà contro la Juventus

Era appena tornato a disposizione, prima della Primavera e poi della Prima Squadra, ma Niccolò Pierozzi è nuovamente costretto a fermarsi. Il terzino destro della Fiorentina, infatti, non è stato convocato per la partita contro la Juventus.

Come raccolto da Fiorentinanews.com, il motivo è da rintracciare in un affaticamento muscolare che costringe Pierozzi nuovamente ai box. Un lieve stop che comunque non ci voleva visti i già pregressi infortuni di Dodo e Kayode sulla fascia destra.