La Roma vince e aggancia la vetta della classifica, Non si fanno male Verona e Cagliari. Guarda LA NUOVA classifica di Serie A

Due partite sono andate in scena questa domenica pomeriggio. La Roma vince in trasferta a Sassuolo e raggiunge il Napoli a quota 18. Non si fanno male invece Verona e Cagliari.

Sassuolo-Roma

Basta un gol di Dybala al 16esimo per la Roma che batte il Sassuolo e ritorna in testa alla classifica della Serie A. Non grandi emozioni durante il match, ma la Roma ha dato sempre l'idea di essere in controllo della partita.

Verona-Cagliari

Molto più rocambolesca la partita fra Verona e Cagliari. Gli scaligeri hanno ottenuto il doppio vantaggio con Gagliardini e Orban, salvo poi essere recuperati dal Cagliari grazie ai gol di Idrissi e, in pieno recupero, di Felici.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 18, Milan 17, Roma 15, Inter 15, Bologna 13, Como 13, Juventus 12, Udinese 12, Atalanta 12, Sassuolo 10, Cremonese 11, Torino 11, Cagliari 8, Lazio 8, Parma 7, Lecce 6, Verona 4, Pisa 4,Genoa 3, Fiorentina 3.