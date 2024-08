Pubblicata la lista UEFA della Fiorentina per le due sfide dei playoff di Conference League che la squadra viola affronterà contro il Puskas Akademia. Ci sono sia Nico Gonzalez che Gudmundsson, anche se entrambi appaiono senza numero. C'è anche Sofyan Amrabat (anche lui senza numero, ma dovrebbe indossare il 4 come in campionato).

Unico assente risulta essere Sabiri, con Kayode, Martinelli, Comuzzo e gli altri giovani che faranno parte della lista B dei cresciuti nel club e dunque convocabili regolarmente per le due sfide dei playoff. La lista può essere modificata entro 48 ore dalla gara di andata (giovedì 22 ore 20), consentiti solo 2 cambi. La lista poi rimane tale anche per il ritorno. Questi i componenti della lista A:

Portieri: Terracciano, De Gea, Christensen

Difensori: Biraghi, Dodô, Pongracic, Ranieri, Quarta, Parisi

Centrocampisti: Amrabat, Mandragora, Infantino, Colpani, Richardson, Bianco, Barak

Attaccanti: Sottil, Beltran, Gonzalez, Gudmundsson, Ikone, Brekalo, Kouame, Kean