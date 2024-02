Dodô pronto a tornare in campo... con la Primavera. Dopo gli allenamenti, Galloppa convoca il terzino della Fiorentina

La Fiorentina attende il rientro di Dodô ormai da fine settembre, dal suo grave infortunio contro l'Udinese. Sono stati mesi buoni per il recupero del brasiliano, che (come anticipato dalla nostra redazione) recentemente si è allenato con la Primavera insieme a Gaetano Castrovilli. Non è ancora tempo di convocazione, Italiano lo ha tenuto fuori… perché domani sarà impegnato altrove.

Dodô aggregato alla Primavera

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, domani Dodô sarà convocato da mister Galloppa insieme alla Fiorentina Primavera, per la sfida al Viola Park contro il Bologna alle 14. Il brasiliano, dunque, può tornare a giocare dopo mesi di assenza.