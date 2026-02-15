Federico Russo: "Kean? Secondo me è al 60%. La Conference League per me rimane un obiettivo"

Il noto speaker radiofonico e tifoso viola Federico Russo, presente ieri a Como, ha parlato a Toscana TV della vittoria della Fiorentina contro i lariani.

Le parole di Federico Russo

"Oggi sono felice e sono contento di aver portato bene. Abbiamo messo da parte una buona prestazione a Como ed una buona a Bologna, contro le grandi, poi ci perdiamo contro le dirette rivali per la A e dobbiamo trovare il carattere giusto anche contro il Pisa. Purtroppo siamo ancora lì in classifica, abbiamo messo solo una pedina".

Sulla Conference League

"Per me rimane un obiettivo anche se c'è qualcosa di più importante cui pensare ossia la A. Però per me rimane un obiettivo, siamo che ci proviamo da tre anni, questo il quarto anche se non è la stagione migliore ma proviamoci".

Su Kean

"E' uno dei nostri leader, siamo sulle sue spalle oltre che di De Gea e Gosens che già l'anno scorso hanno deciso le sorti della nostra squadra. Ora è forse al 60% ma è importante sia che sia tornato titolare che sul suo ritorno al gol".