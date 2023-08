Dal riscatto all'addio immediato: Maleh lascia Lecce ma resta in Serie A... e si riavvicina a Firenze. I dettagli

Dopo aver lasciato la Fiorentina lo scorso gennaio, Youssef Maleh è pronto per un'altra nuova avventura. Il Lecce, raggiunte le condizioni predisposte, ha esercitato l'obbligo di riscatto per il centrocampista ex Venezia, che però non ha conquistato la fiducia di D'Aversa. Ma rimarrà comunque in Serie A.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, è in chiusura il passaggio di Maleh all'Empoli: prestito con diritto di riscatto. Un'operazione che vede anche il trasferimento di Roberto Piccoli a Lecce. Gli azzurri, quindi, sorpassano l'interesse del Frosinone per l'ex viola.