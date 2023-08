Secco no alla Fiorentina (e non solo per Murillo): il Corinthians vuole trattenere il suo "Giovane" centrocampista

Tra Fiorentina e Corinthians, è difficile trovare un punto d'incontro. Le due società hanno avuto contatti durante l'estate, soprattutto per il difensore Murillo, cercato anche dal Napoli, ma le alte richieste del club brasiliano non hanno permesso la possibilità di una trattativa. Il calciatore è poi finito al Nottingham Forest, club con cui oggi ha sostenuto le visite mediche e con cui sta per firmare.

Adesso, c'è un altro “no” alla Viola. Come riportato dal portale sudamericano SCCP News, il Corinthians ha declinato l'offerta della Fiorentina per Giovane, centrocampista di 20 anni cercato già a inizio mercato. Il club vuole trattenere il ragazzo anche di fronte alla più recente proposta di 4 milioni di euro; c'era anche l'interesse dell'Austria Vienna.