Bianco ai saluti, tutto fatto per il suo passaggio al Paok in prestito. L'incipit di un addio definitivo?
Alessandro Bianco firma il contratto con la Reggiana
Arrivano conferme da Niccolò Ceccarini: il giornalista e direttore di Tuttomercatoweb.com, tramite il proprio profilo X, ha dato ulteriori aggiornamenti sul futuro di Alessandro Bianco.
Come già annunciato stamattina, il centrocampista classe 2002 è diretto verso Salonicco, dove firmerà col Paok: operazione in prestito secco, con le visite mediche fissate a domani. Tuttavia, il contratto di Bianco scade proprio l'anno prossimo: a meno di rinnovi, la Fiorentina sembrerebbe pronta a salutare definitivamente il prodotto della Primavera viola.
