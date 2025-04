Parisi: "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, ma nella ripresa abbiamo subito troppo. Per fortuna che Kean..."

Il calciatore viola Fabiano Parisi ha parlato ai canali ufficiali della UEFA al termine della partita contro gli sloveni del Celje.

"Abbiamo giocato un ottimo primo tempo - ha dichiarato il terzino della Fiorentina - ma ci hanno creato qualche problema nella ripresa. Per fortuna Kean ha subito pareggiato e questo ci ha dato il risultato che ci serviva per qualificarci. Ora il nostro sogno è arrivare fino in fondo, perché abbiamo giocato due finali di Conference League e questa volta vorremmo fare un ulteriore passo avanti".