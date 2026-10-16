Italiano: "Io re delle coppe come a Firenze? Le competizioni vanno onorate. Siamo stati bravi a prendere Vlahovic"

La stagione di Vincenzo Italiano al Besiktas è iniziata alla grande. L'ex allenatore della Fiorentina ha conquistato il pubblico turco sul campo a suon di risultati, anche in Europa League. Nel post partita Italiano ha parlato al sito gianlucadimarzio.com.

Re di coppe

“Io re delle coppa dopo le due finali di Conference League alla Fiorentina e i sei punti in due partite qui? Mah, diciamo che vanno onorate le competizioni. Quindi anche se hai tanti impegni ravvicinati è giusto cercare di fare bene in tutte le competizioni e andare in giro per l’Europa e dare il massimo. Siamo partiti bene qui col Besiktas, abbiamo vinto le prime due partite e ci teniamo a superare come tutte le squadre questo primo turno che siano le prime 8 o le prime 24. Cercheremo di fare tutto il possibile”.

Su Vlahovic

“Mah oggi (ieri, ndr) non c’era. Era influenzato e rimasto a casa però il suo sostituto, Oh Hyeon-gyu, ha fatto una doppietta. Però sì, ci siamo sentiti spesso quest’estate e cercato di tenere vivo un po’ questo contatto e nel momento in cui si è potuto affondare siamo stati bravi e l’abbiamo portato con noi. Dusan sta facendo bene e secondo me può fare ancora molto di più ma in questo momento siamo molto contenti”.