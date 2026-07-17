UFFICIALE: Gosens è un giocatore dello Schalke 04. Il comunicato

Robin Gosens lascia ufficialmente la Fiorentina. Il calciatore aveva già salutato il club e la città, ha raggiunto la Germania e svolto le visite mediche con il suo nuovo club, lo Schalke 04.

Gosens allo Schalke 04: è ufficiale

Il tedesco raggiunge dunque un altro ex viola, Edin Dzeko, e torna in Bundesliga dopo due anni. Per lui un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

Il comunicato del club viola

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione ed obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Robin Gosens all'F.C. Schalke 04.