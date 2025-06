Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter finito nel mirino anche della Fiorentina, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport riguardo al suo esordio con la maglia nerazzurra, nel quale ha collezionato anche un assist. Queste le sue parole.

“Per me è tutto strano, ritrovarmi nel giro di una settimana dal giocare i play-off di Serie B al Mondiale per Club, giocando con questi campioni. Per me è un orgoglio incredibile essere qua, e bellissimo che ci sia anche mio fratello. Mi sembra di essere a casa, stando in camera con lui: anche i nostri genitori saranno contenti, che giochi l'uno o l'altro poco gli importa”. Poi, la domanda sul prossimo passo della sua carriera, alla quale Pio Esposito risponde: “Non mi sembra giusto parlare ora del mio futuro. Al momento sono totalmente concentrato su questo torneo, voglio dare il 100% ogni giorno. Poi si vedrà”.