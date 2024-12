Nico Gonzalez torna anche in campionato e regala la vittoria alla Juventus, che aggancia la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Ha vinto anche la Juventus in una giornata di campionato che costringerà la Fiorentina a fare risultato domani con l'Udinese, per tenere il passo dell'alta classifica. I bianconeri hanno vinto per 2-1 sul campo del Monza nel posticipo serale: marcature aperte da McKennie con una deviazione sotto misura su corner. Pareggio momentaneo di Birindelli con un bel sinistro al volo intorno al quarto d'ora ma alla fine la partita l'ha decisa l'ex viola Nico Gonzalez, al rientro da titolare in campionato: per lui un sinistro da distanza ravvicinata, a risolvere una mischia in area. La squadra di Thiago Motta raggiunge così la Fiorentina e tra una settimana ci sarà lo scontro diretto allo Stadium.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 40, Napoli 38, Inter *34, Lazio 34, Fiorentina *31, Juventus 31, Bologna* 28, Milan * 26, Udinese 20, Empoli 19, Torino 19, Roma 19, Genoa 16, Lecce 16, Parma 15, Verona 15, Como 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.

* = una partita da recuperare