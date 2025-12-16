A Radio Bruno il direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha commentato l'attualità di casa Fiorentina spaziando tra varie dinamiche di casa viola.

‘La Fiorentina non è in mano a nessuno’

“Mi aspettavo cose di calcio dopo la sconfitta col Verona, invece è tutto surreale ciò che accade intorno alla Fiorentina. La sensazione più spiacevole è che non si faccia nulla perchè non si sa cosa fare. Si va avanti a frasi fatte e basta, non cambia mai niente. Una macchina senza pilota che si sta schiantando contro un muro. Mi sarei aspettato già da tempo che gli elementi in società venissero cambiati. Dopo che Pradè si è dimesso, nemmeno è stato sostituito. La Fiorentina non è in mano a nessuno. Commisso ha ribadito la fiducia a manager che stanno portando in B la Fiorentina. Ferrari è una figura inadeguata, non può fare il direttore generale della Fiorentina. Lui e Goretti sono di fronte a qualcosa di più grande di loro, in un momento che avrebbe messo in difficoltà chiunque”.

‘È tutto un improvvisare e rincorrere’

“La valanga sta arrivando dal giorno delle dimissioni di Palladino, frutto di diatribe tra personaggi centrali nella società. A fine della scorsa stagione una società organizzata avrebbe già dovuto mandare via entrambi sapendo con ampio anticipo cosa fare. Qui è tutto un rincorrere, un improvvisare, situazioni non gestite. Vanoli? Quando accetti una situazione complicata così, rifiutata da tanti, cos’hai da perdere? Devi prendere decisioni non continuare con aggiustamenti e compromessi, invece non ha cambiato niente. A Sassuolo c’è stata una guerra e non è stato punito nessuno, una gestione completamente sbagliata. Ci sono dei calciatori che vanno mesi fuori e che vogliono andarsene, vanno mandati via”.