Eriksson "torna ad allenare": l'emozione dell'ex Fiorentina sul prato di Anfield - VIDEO

Sven-Göran Eriksson torna ad allenare su una panchina di calcio. Una gara da sogno per il tecnico svedese che in carriera ha guidato anche la Fiorentina. Tra tutti i club guidati, in cui ci sono anche Roma, Lazio, Manchester City e Inghilterra, mancava il Liverpool, il club che tifa da sempre.

L'emozionante ritorno ad Anfield

La società dunque ha permesso al settantaseienne di scendere in campo come allenatore nella partita di beneficenza tra le leggende degli inglesi e quelle dell'Ajax. Al momento dell'ingresso in campo, i tifosi presenti ad Anfield hanno riservato una commovente standing ovation al tecnico svedese, malato terminale, come da lui stesso dichiarato qualche tempo fa.

A special Anfield ovation for Sven-Göran Eriksson ❤️ pic.twitter.com/632Y9uiJQY — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024

Come sta l'ex allenatore della Fiorentina

Al termine della sfida, Eriksson ha aggiornato sul suo stato di salute: “Sono molto felice e mi sento fortunato nel vedere che le cose buone che ho fatto vengono celebrate mentre sono vivo. Non è comune. Di solito, devi morire e avere un funerale prima che la gente ti apprezzi e ti dica quanto sei grande. Sono felice che la gente mi racconti le cose mentre sono vivo. Vivo come lo facevo prima, o quasi. E va tutto bene. Il trattamento sta andando bene, ci sono alti e bassi ovviamente. Insomma, sono ancora in piedi”.