L'attesa infinita di un difensore: era una priorità ma dal mercato ancora nulla. Siamo alle solite o la Fiorentina sta studiando il colpo?

A quattro giorni e mezzo dalla fine del calcio mercato, in programma per martedì 2 febbraio alle ore 20, la Fiorentina ancora non ha completato il reparto difensivo, uno dei reparti apparti maggiormente difficolta in questo inizio di stagione. Puntellare la difesa era una delle priorità già da inizio mercato, ma al 29 Febbraio per il momento si è visto ben poco. Anzi tutto il contrario, la priorità per il momento è stata data a centrocampo e attacco.

Le problematiche erano note da tempo, perché ancora non si è fatto nulla?

Se infatti andiamo ad analizzare le mosse del club gigliato, per il momento molte scelte sembrano incomprensibili. Con 28 reti subite in 17 giornate di campionato la Fiorentina risultava essere una delle squadre piu perforate della Serie A: già questo sarebbe bastato per prevedere un intervento immediato nel reparto. Ma non è soltanto stato scelto di non intervenire immediatamente, i viola hanno deciso di sfoltire il parco giocatori. Pablo Marì spedito per una manciata di milioni in Arabia Saudita, Viti rispedito al mittente senza troppi ripensamenti. In questi ultimi giorni di mercato oltretutto è esploso il caso Ranieri, con l’ex capitano intenzionato a lasciare Firenze visto il poco minutaggio garantito da Vanoli. Siamo quindi passati da 5 difensori centrali a solo 3 - Comuzzo, Pongracic e appunto Ranieri -, rendendo difetto obbligatorio almeno un acquisto.

Disasi sembrava essere il nome ideale, ma il francese non vuole lasciare la Premier League

La difesa era un reparto da risistemare, adesso è diventato un vero e proprio settore da reinventare. Considerando l’importanza dell’intervento e la necessità che ne ha la Fiorentina, l’attesa spasmodica di queste settimane ci ha fatto pensare che la dirigenza gigliata stesse valutando e studiando un colpo di spessore. Le ultime notizie però non fanno certo tornare il sorriso. Per giorni si è parlato del centrale del Chelsea Disasi, ormai ai margini della rosa dei Blues, ma quest’oggi è stato il giocatore stesso a smentire ogni qualsiasi tipo di voce di mercato: il francese non intende muoversi dalla Premier League. Il giocatore è fortemente cercato dal West Ham, ed è possibile che scelga di restare a Londra. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione definitiva.

Manca sempre meno, riuscirà la Fiorentina a trovare il difensore ideale?

Restano ancora i sondaggi per Dragusin del Tottenham e per Diogo Leite dell’Union Berlino, entrambi però seguiti anche da altri club italiani. Che la situazione fosse complicata per la Fiorentina era già nota a priori, considerando obiettivi stagionali e situazione attuale è difficile che un giocatore possa scegliere Firenze rispetto ad altre possibile offerte, ma adesso il tempo è sempre meno. Riuscirà Goretti a regalare almeno un difensore di livello a Vanoli?