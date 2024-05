Brutta perdita per la Fiorentina: forfait di Bonaventura, che va in tribuna

La Fiorentina perde uno dei suoi giocatori migliori nella semifinale di Conference League contro il Club Brugge, che comincerà tra meno di un'ora. Giacomo Bonaventura non compare titolare nelle formazioni ufficiali, ma c'è di peggio.

Forfait per Bonaventura

Bonaventura dà forfait per la gara di stasera: il problema fisico ha la meglio sulle sue condizioni, nonostante abbia viaggiato con la squadra non ce la fa ad essere a disposizione di Italiano. Il centrocampista della Fiorentina siederà in tribuna a vedere i suoi compagni nella semifinale europea.