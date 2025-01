Milenkovic stoico: il Nottingham Forest ferma il Liverpool capolista e continua il suo clamoroso campionato

Il Nottingham Forest non ne vuole sapere di fermarsi, e si toglie la soddisfazione di fermare un altra big, pareggiando col Liverpool tra le mura amiche per 1-1: adesso è secondo posto, con 41 punti ma una partita in più dei Reds.

L'ex Fiorentina Nikola Milenkovic, da poco nominato “affare dell'anno in Premier” , ha alzato la saracinesca anche stasera in coppia con il brasiliano Murillo: per il centrale serbo solita presenza imperiosa nei duelli aerei, nella quale ha vinto 3 duelli su 3, da aggiungere ai 12 salvataggi. Sofascore gli ha riservato una valutazione di 7.0 in pagella.