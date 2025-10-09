Questo pomeriggio il senatore della Repubblica italiana e grande tifoso della Fiorentina Matteo Renzi ha rilasciato una breve intervista a Radio Bruno. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“La Fiorentina per ora non benissimo nonostante siamo ancora all'inizio. Ho grande fiducia nella squadra e nel mister, e ritengo un peccato la partenza con il piede sbagliato. Non buttiamoci giu, ma un po' di paura e di preoccupazione adesso la proviamo, ma sono convinto che recupereremo: cerchiamo almeno di non perdere la speranza. Parlare di calcio in questo momento per un fiorentino è molto complicato. Ieri ero a Rete 4 e mi è stata posta la domanda sull'inizio devastante del campo largo alle regionali".

“Come spesso accade a Luglio ed Agosto sogno, mentre a Settembre ed Ottobre mi lamento”

Ha anche aggiunto: "Perchè non avete visto quello della Fiorentina, mi è venuto in mente. Purtroppo ognuno ha le sue priorità nella vita, e la Fiorentina è una di quelle. Ho grande stima in Pioli, la squadra comunque c'è: abbiamo un grande portiere ed un grande centravanti, mancano quelli nel mezzo. Secondo me la squadra ha tutte le condizioni per far bene, e per questo mi auguro che in poco tempo ci si dia una svegliata. Tutti gli anni Luglio ed Agosto li passo a sognare mentre poi Settembre ed Ottobre a lamentarmi”.

“Il sindaco di Firenze è il lavoro piu bello del mondo. Ma consiglio una cosa a Funero”

Ha poi commentato: “Se fare il sindaco di Firenze è ancora il lavoro piu bello del mondo? Tutta la vita. E se mi posso permettere vorrei dire a colei che ha preso il posto di Nardella, e prima ancora mio, che forse bisogna stare un po' piu attenti ai cantieri. Girando la città vedo un grandissimo traffico, come non avevo mai visto. E' giusto che la tranvia si faccia, ricordo ancora quando ho inaugurato la prima linea 15 anni fa, però girando per la città ripeto che nn ho mai visto cosi tanto casino. Dovremo stare attenti e farli durare il meno possibile”.

“La Fiorentina è un dogma, non si discute mai”

Ha anche commentato la possibilità di ricandidarsi a sindaco della città: “Ma che siamo bischeri. Le minestre riscaldate non mi piacciono mai. E con questo non mi riferisco a Pioli, il calcio è serietà totale e la politica arriva dopo. La Fiorentina per la mia famiglia è un dogma. Dopo la seconda finale di Conference League persa as Atene abbiamo fatto una riunione di famiglia per capire il perche tutti tifiamo per questo squadra. E la risposta è duplice: in primis perche la Fiorentina non si discute mai, la seconda è perche acquista il ruolo di scuola di vita. Nessuno come noi tifosi viola hanno imparato a soffrire”.