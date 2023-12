Simone Bastoni, ex Spezia e attualmente all’Empoli, ha parlato del suo ex allenatore Vincenzo Italiano a Radio Serie A su RDS facendo un confronto con l’emergente e sorprendente Thiago Motta:

“Thiago Motta è stato importante per me, lo devo ringraziare per tutti gli insegnamenti tecnici e pure umani che mi ha dato. È un tecnico molto esigente: è fermo sulle sue idee, non si smuove”.

E su Italiano invece: “È un allenatore diverso da Motta. Penso che entrambi abbiano fatto un salto di qualità e siano pronti ad allenare dei top club, anche se Bologna e Fiorentina sono già due grandissime di Serie A ”.