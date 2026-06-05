VIDEO - Tensione e caos durante Albania-Israele: Solomon colpito da una scarpa lanciata da un tifoso e sommerso di fischi

Non è stato un clima da amichevole quello che si è respirato mercoledì sera all'Arena Kombetare di Tirana per il match tra Albania e Israele.

Tensione e caos

Tensione e caos durante il match, che hanno visto protagonista anche il calciatore della Fiorentina in prestito dal Tottenham Manor Solomon, che è stato colpito da una scarpa lanciata da un tifoso albanese.

Il video

Al centro delle tensioni ci sarebbe ovviamente il clima teso verso Israele e il suo governo, che in questi mesi è stato protagonista dei tanti conflitti scatenati in Medioriente. Il clima infuocato sarebbe nato fin dal prepartita con i fischi degli albanesi all'inno israeliano. Per la cronaca, la partita è stata vinta dagli ospiti per 0-1.